Na Kosovu začel veljati nov ukrep o prehajanju meje s Srbijo in preregistraciji vozil

Beograd/Priština, 1. septembra - Začel je veljati dogovor med Beogradom in Prištino o osebnih dokumentih, po katerem državljani Kosova lahko vstopajo v Srbijo s kosovskimi osebni dokumenti. Iz Prištine so medtem sporočili, da danes začne teči tudi dvomesečni rok za zamenjavo registrskih tablic na vozilih, ki imajo zdaj srbske registrske oznake, poročajo kosovski in srbski mediji.