Nemci tekmec slovenskih odbojkarjev tudi za uvrstitev v četrtfinale

Ljubljana, 31. avgusta - Slovenski odbojkarji se bodo v boju za uvrstitev v četrtfinale še enkrat merili z Nemci, ki so jih premagali že v torek v zadnjem krogu predtekmovanja po skupinah. Varovanci Gheorgeja Cretuja so namreč kot gostitelji drugi nosilci, to pa pomeni, da se bodo v osmini finala merili s 15. reprezentanco predtekmovanja, to pa je Nemčija.