Newyorške borze končale v rdečem

New York, 31. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so v sredo znova končale z izgubami, kar je del padajočega trenda, ki ga je sprožil prvi mož ameriške centralne banke Jerome Powell z opozorilom v prejšnjem tednu, da se višanja obrestnih mer ne bodo prekinila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.