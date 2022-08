Kitajka na US opnu izločila tretjo nosilko

New York, 31. avgusta - Kitajka Wang Xiyu je v drugem krogu teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku presenetljivo izločila tretjo nosilko, Grkinjo Mario Sakari, lansko polfinalistko. Po dveh urah in 43 minutah igre je zmagala s 3:6, 7:5 in 7:5 ter se prvič v karieri uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam.