Francoski teniški trener obtožen posilstva

Pariz, 31. avgusta - Petindvajsetletna francoska teniška igralka Fiona Ferro je svojega nekdanjega trenerja Pierra Bouteyreja obtožila posilstva in spolne zlorabe. Trener naj bi svojo varovanko zlorabljal od leta 2012 do 2015, ko jo je kot najstnico spremljal na turnirjih v tujini, so poročilo sodnih virov povzeli pri AFP.