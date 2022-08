V koprski občini bo v klopi sedlo skoraj 5000 osnovnošolcev

Koper, 31. avgusta - V Mestni občini Koper, kjer je 11 osnovnih šol, se z novim šolskim letom nadaljuje trend rasti skupnega števila učencev. Letos jih bo 4980. V prvi razred bo šlo letos približno toliko otrok kot lani, in sicer 523. Med počitnicami so med drugim dokončali prizidek k OŠ Dušana Bordona v Semedeli, so danes sporočili z občine.