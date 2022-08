Evropske borze v rdečem, nafta cenejša, evro pridobil

London/Frankfurt/Pariz, 31. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so trgovalni dan končali v rdečem. Na borznih trgih so odmevali podatki o rekordno visoki inflaciji v evrskem območju, ki so okrepili strahove pred morebitno recesijo zaradi zvišanj obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je nekoliko okrepil.