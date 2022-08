Ustavno sodišče Švarc Pipanovi predstavilo kadrovsko ter prostorsko problematiko

Ljubljana, 31. avgusta - Predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto je ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan predstavil povečan obseg dela sodišča zaradi vse večjega pripada zadev ter kadrovsko in prostorsko problematiko, s katero se soočajo. Ministrica je spoznavno srečanje ocenila kot vsebinsko in konstruktivno, so sporočili s pravosodnega ministrstva.