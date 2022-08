Zunanji ministri EU za otežitev izdajanja vizumov ruskim državljanom

Praga, 31. avgusta - Zunanji ministri EU so danes na zasedanju v Pragi dosegli politično soglasje o tem, da se popolnoma zamrzne sporazum med EU in Rusijo o poenostavljenem izdajanju vizumov, je po zasedanju povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. To pomeni, da bo izdajanje schengenskih vizumov ruskim državljanom močno oteženo.