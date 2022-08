DZ soglasno sprejel novelo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Ljubljana, 31. avgusta - Poslanci DZ so novelo zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami soglasno podprli z 80 glasovi za in nobenim glasom proti. Gasilske in ostale nevladne organizacije s področja zaščite, varovanja in pomoči bodo tako dodatno financirane po urah, ki jih njihovi pripadniki porabijo ob aktiviranju državnega načrta.