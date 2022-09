Spet v šolo: Za razvoj kritičnega razmišljanja mladih v vzgoji in izobraževanju pomembni pedagogi

Ljubljana, 1. septembra - Slovenski šolski sistem pri otrocih in mladostnikih spodbuja tudi razvoj kritičnega mišljenja, je prepričana so prepričani Mojca Juriševič s pedagoške fakultete. Ključno vlogo pri tem odigrajo pedagogi. Od njih je odvisno, kako v svoji poklicni vlogi prilagajajo vsebine in metode pouka s ciljem spodbujanja kritičnega in ustvarjalnega mišljenja.