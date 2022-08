Milan za dobro milijardo evrov v roke novih lastnikov

Milano, 31. avgusta - Italijanski nogometni prvak Milan je dobil nova lastnika. To sta postala ameriška investicijska družba RedBird Capital in pa Yankee Global Enterprises (YGE), lastnik najtrofejnejše franšize v baseballski ligi MLB New York Yankees. Za prevzem Milana sta skupno odštela 1,2 milijarde evrov, poročajo agencije.