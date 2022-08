Ljubljanska borza: V ospredju delnice Cinkarne Celje in Krke

Ljubljana, 31. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes padel za 0,35 odstotka in se ustavil pri 1129,73 točke. Največji padec so v prvi kotaciji beležile delnice NLB, največjo rast pa po objavi poslovnih rezultatov delnice Cinkarne Celje. Vlagatelji so opravili za 1,8 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke in Cinkarne.