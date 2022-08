Civilna iniciativa Glas ljudstva z Golobom o reformi zdravstva, političnega sistema in depolitizaciji RTV Slovenija

Ljubljana, 31. avgusta - Predstavniki iniciative Glas ljudstva so danes na sestanku s predsednikom vlade Robertom Golobom spomnili na zaveze, ki so jih koalicijske stranke podale volivcem. Govorili so o zdravstvenem sistemu, reformi političnega in volilnega sistema ter o urgentni depolitizaciji RTV Slovenija, so sporočili na novinarski konferenci po sestanku.