Lavrinova diploma za leto 2022 prevajalcu in kulturnemu posredniku Ludwigu Hartingerju

Ljubljana, 31. avgusta - Društvo slovenskih književnih prevajalcev je Lavrinovo diplomo za leto 2022 namenilo priznanemu avstrijskemu prevajalcu in posredniku slovenske književnosti v nemškemu govornemu prostoru Ludwigu Hartingerju. V utemeljitvi so namenil posebno pohvalo prevodom poezije Srečka Kosovela, Tomaža Šalamuna, Daneta Zajca, Svetlane Makarovič in drugih.