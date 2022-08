V ZPMS otrokom v šolskih klopeh želijo čim več veselja

Ljubljana, 31. avgusta - V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pred četrtkovim začetkom šolskega leta vsem otrokom želijo, da bodo njihovi šolski dnevi polni veselja ter da se bodo v šolah počutili sprejete in upoštevane. Odrasle pa pozivajo, naj spremljajo in spodbujajo otrokov razvoj ter so odločni, ko se dogajajo krivice in medvrstniško nasilje.