Šest slovenskih in hrvaških arhivov s skupnim projektom Vino na meji

Celje, 31. avgusta - V Zgodovinskem arhivu Celje bodo drevi z odprtjem razstave predstavili projekt Vino na meji. Potujoča razstava in katalog sta nastala v sodelovanju treh slovenskih in treh hrvaških državnih arhivov, ki so se delovno poimenovali SIHeR. Kot ob tem poudarjajo, gre za edinstven primer sodelovanja arhivov v širši regiji.