Loška dolina, 31. avgusta - V občini Loška dolina v teh dneh zaključujejo s celovito prenovo in razširitvijo ceste Lož-Podlož. Odprli jo bodo v četrtek, na prvi dan novega šolskega leta. V okviru projekta so obnovili tudi 2,4 kilometra vodovoda in uredili bankine.