MGL v novo sezono z avtorskim muzikalom Boljši svet

Ljubljana, 31. avgusta - Mestno gledališče ljubljansko (MGL) bo novo sezono, ki so jo poimenovali Zgodba hoče biti luč, odprlo v petek z izvirnim muzikalom Boljši svet. Ob aktualnih okoljevarstvenih vprašanjih so avtorji delo postavili v prihodnost na ločnico med tehnološkim svetom in boemsko skupino ljudi, ki se upira vseobsegajočemu pohlepu. Režiser je Gregor Gruden.