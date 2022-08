Osrednje krožišče v Črni odslej Plečnikovo krožišče

Črna na Koroškem, 31. avgusta - V Črni na Koroškem danes obeležujejo 70-letnico odkritja spomenika, ki je nastal po zamisli arhitekta Jožeta Plečnika in je umeščen v sredino osrednjega krožišča v kraju. Ob tej priložnosti in tudi ob letošnji 150. obletnici Plečnikovega rojstva in 65. obletnici smrti so se v Črni odločili krožišče poimenovati po slavnem arhitektu.