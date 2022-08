Delo: Metka Paragi dobila tožbo proti NLZOH zaradi izredne odpovedi

Ljubljana, 31. avgusta - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je odločilo, da je bila izredna odpoved Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) virologinji Metki Paragi nezakonita, poroča Delo. Očitali so ji hujše kršitve obveznosti delovnega razmerja. Sodba sicer še ni pravnomočna.