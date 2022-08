Delnice Cinkarne Celje po objavi poslovnih rezultatov navzgor

Ljubljana, 31. avgusta - Na Ljubljanski borzi se dopoldne največ trguje z delnicami Cinkarne Celje, ki so po objavi polletnih poslovnih rezultatov družbe pridobile več kot dva odstotka. Med ostalimi delnicami so prometnejše še delnice Krke in NLB, ki se nahajajo na izhodiščih. Indeks SBI TOP je dopoldne zabeležil 0,06-odstotno rast.