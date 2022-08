Obseg proizvodnje junija nadaljeval rast

Ljubljana, 31. avgusta - Obseg proizvodnje se je junija povečal tako na mesečni kot na letni ravni, okrepil se je tudi v prvem letošnjem polletju, ugotavlja državni statistični urad. K rasti so na letni ravni in ravni polletja prispevale vse opazovane dejavnosti, v mesečni primerjavi pa se je skrčil obseg proizvodnje v industriji in trgovini.