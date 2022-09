V slovenskih kinematografih Gajin svet 2

Ljubljana, 1. septembra - V slovenskih kinih je od danes na sporedu Gajin svet 2, nadaljevanje zgodbe o pogumni in navihani Gaji, v režiji Petra Bratuše. V glavni vlogi je zaigrala Uma Štader. V filmu so zaigrali še Sebastian Cavazza kot oče Peter, Jana Zupančič kot mama Nina, mladi Enej Berčič kot Gajin prijatelj Matic in drugi.