Proizvodnjo antibiotikov v Leku na Prevaljah vnovič podaljšali, tokrat do konca 2023

Prevalje, 31. avgusta - Po že nekaj prestavitvah od prvih informacij, ki so jih v prevaljskem Leku predstavili oktobra 2019, Novartis tam podaljšuje proizvodnjo antibiotikov, ki je bila sicer nazadnje predvidena do konca septembra letos. Proizvodnjo antibiotikov so zaradi prilagoditev znotraj Novartisa in svetovnega povpraševanja podaljšali do konca leta 2023.