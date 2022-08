Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca poslank SDS o novelah zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter o šolski prehrani

Ljubljana, 31. avgusta - Novinarska konferenca poslanske skupine SDS o noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in noveli zakona o šolski prehrani, ki ju je poslanska skupina SDS danes vložila v zakonodajni postopek, bo danes ob 10.30 v sobi 54/T v DZ, na Šubičevi 4, so sporočili iz poslanske skupine.