Vreme: Danes zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 31. avgusta - Predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu in v noči na četrtek zajele večji del Slovenije. Sprva bodo vmes tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem in v jugovzhodnih krajih do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo oblačno in deževno, ob morju bodo možne krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno, dež bo dopoldne od zahoda povečini ponehal. Na Primorskem se bo delno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo precej jasno. V notranjosti bo jutro sveže in megleno. V soboto bo delno jasno, oblačnost bo od zahoda naraščala. Spet bo topleje.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje. Vremenska motnja bo v noči na četrtek zajela Slovenijo. Pred njo v višinah doteka k nam razmeroma topel, a postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo, predvsem v krajih zahodno in severno od nas bodo krajevne plohe in nevihte. V četrtek bodo padavine od zahoda postopno ponehale. Ob severnem Jadranu se bo delno razjasnilo, pihala bo šibka do zmerna burja.

Biovreme: V sredo in četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi zmerno obremenilen.