Slovaška bo kupila 76 oklepnih vozil finskega podjetja Patria

Bratislava/Helsinki, 31. avgusta - Slovaška, ki v luči vojne v Ukrajini krepi svoje obrambne zmogljivosti, je s finskim podjetjem Patria v torek sklenila pogodbo o nakupu 76 oklepnih vozil AMVxp 8x8 v vrednosti 447 milijonov evrov, so sporočili iz podjetja. Dobava osemkolesnih bojnih vozil v treh različicah se bo predvidoma začela septembra 2023 in se nadaljevala do leta 2027.