Cene nafte navzgor

Singapur, 31. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dvignile, pri čemer je za 159-litrski sod severnomorske nafte brent ponovno treba odšteti več kot 100 dolarjev. Analitiki že nekaj časa opozarjajo na dnevna nihanja cen nafte, kar je posledica negotovosti zaradi dogajanja v Ukrajini in v z nafto bogatih Iraku in Libiji.