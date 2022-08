New York, 31. avgusta - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je končala posamične nastope na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Od 21-letne Ljubljančanke je bila v uvodnem krogu boljša Španka Cristina Bucsa, ki je po uri in 26 minutah zmagala s 6:4 in 6:4.