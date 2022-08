Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Na Wall Streetu je še vedno prisoten strah pred močnim gospodarskim upadom. Po petkovem padcu in nadaljnjih izgubah v začetku tedna so najpomembnejši ameriški indeksi v torek trgovanje zaključili vsak za približno en odstotek nižje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.