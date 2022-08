Po 26 letih samote v Braziliji umrl zadnji predstavnik staroselskega plemena

Brasilia, 30. avgusta - V Braziliji je pretekli torek umrl zadnji predstavnik domorodnega plemena, ki je sam v izolaciji preživel kar 26 let, je v ponedeljek potrdila brazilska nacionalna agencija za domorodno prebivalstvo Funai. Moški je zavračal vse stike z zunanjim svetom, odkar so v 90. letih 20. stoletja gozdarji in rudarji pobili preostale člane njegovega ljudstva.