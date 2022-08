Francozi v slovenski skupini potrdili prvo mesto

Ljubljana, 30. avgusta - Francoska odbojkarska reprezentanca je v zadnjem krogu skupinskega dela svetovnega prvenstva, ki poteka v Sloveniji in na Poljskem, zabeležila še prepričljivo zmago proti Kamerunu. Afriškega predstavnika so olimpijski prvaki in zmagovalci lige narodov v Stožicah premagali s 3:0 (19, 19, 22) ter si zagotovili prvo mesto v skupini D.