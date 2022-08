BSF: Širitev na Zahodni Balkan je tudi v interesu EU

Bled, 30. avgusta - Širitev EU na Zahodni Balkan je nujna in zaželena za EU, pa tudi za države Zahodnega Balkana, so poudarili sodelujoči na drugem današnjem panelu Blejskega strateškega foruma o regiji. Ob tem sta predstavnika Srbije in Albanije izpostavila dolgotrajnost procesa in določeno mero dvoma v dejansko pripravljenost EU na širitev.