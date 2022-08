BSF: EU za Zahodni Balkan ne potrebuje nove širitvene strategije

Bled, 30. avgusta - Evropska unija ne potrebuje nove širitvene strategije za Zahodni Balkan, so se danes na Blejskem strateškem forumu (BSF) strinjali udeleženci panela z naslovom EU in Zahodni Balkan: Kdo je pripravljen, na katerem so odgovore iskali z zunanji ministri držav regije ter visoki predstavniki EU in ZDA.