Društvo SOS telefon: Pomembno je, da žrtvam posilstva verjamemo

Ljubljana, 30. avgusta - V Društvu SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja se vsa leta srečujejo tudi z žrtvami posilstev. Kot navajajo, žrtve po pravilu tega ne prijavijo takoj, ker so šokirane, prestrašene, počutijo se razvrednotene, razčlovečene, osramočene in zaradi družbene stigme tudi krive. A pomembno je, da jim verjamemo, navajajo v sporočilu za javnost.