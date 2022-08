Igrivost rdeča nit Platforme sodobnega plesa

Maribor, 31. avgusta - S performansom Jana Rozmana Predmetenje se danes v Mariboru pričenja 16. Platforma sodobnega plesa. Letošnja osrednja tema je igrivost kot metafora bivanja in kreativnosti. "Zanima nas, kako kreativna igrivost vstopa v umetnost in obratno," izpostavlja umetniška in programska vodja festivala Mojca Kasjak.