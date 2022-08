Na okrogli mizi o izzivih med avstrijsko Koroško in Slovenijo

Ljubljana, 30. avgusta - Predstavniki gospodarstva, politike in turizma so danes na okrogli mizi Alpe Adria: gospodarska ali kulinarična destinacija razpravljali o izzivih med avstrijsko Koroško in Slovenijo med energetsko krizo, grozečo recesijo in ključnimi v prihodnost usmerjenimi kooperacijami. Predstavili so tudi nov format gospodarske mreže Alpe Adria Connect.