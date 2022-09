Tudi vinogradniki na vzhodu države pohiteli s trganjem

piše Gregor Mlakar

Ptuj/Ormož, 1. septembra - Tudi vinogradniki na vzhodu države so letos pohiteli s trganjem grozdja. Ponekod so že začeli trgati zgodnje sorte, namenjene peninam, ostali bodo to storili najpozneje naslednji teden. Vzrok za to sta vroče poletje in suša, zaradi česar bo letos pridelka za vsaj tretjino, na določenih legah celo polovico manj kot običajno.