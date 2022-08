Callum Hudson-Odoi iz Chelsea v Bayer Leverkusen

Leverkusen, 30. avgusta - Občasni angleški reprezentant Callum Hudson-Odoi se bo kot posojen igralec iz angleškega kluba Chelsea do konca sezone preselil v Bayer Leverkusen, je potrdil nemški prvoligaš. Krilni igralec je na 74 nastopih za ekipo Chelsea, s katero ima pogodbo do leta 2024, dosegel štiri gole in 12 podaj.