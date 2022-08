Pri Mladinski knjigi štiri leposlovne novosti

Ljubljana, 30. avgusta - Pri Mladinski knjigi so izšle štiri nove knjige. Za knjigo Štiri črne mravljice sta moči združila Anja Štefan in ilustrator Tomaž Lavrič. Izpod peresa Carlosa Pascuala je zbirka esejev Nilski konji v puščavi. Izšli so tudi Spomini antisemita Gregorja von Rezzorija ter Maksime in misli Nicholasa Chamforta.