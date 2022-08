Študentski kampus v znamenju drugega festivala socialne aktivacije

Ljubljana, 30. avgusta - Združenje Epeka je konec zadnjega sklopa izvajanja programa za področje žensk iz drugih kulturnih okolij in Rominj danes v študentskem kampusu obeležilo z 2. festivalom socialne aktivacije. Na njem so predstavili rezultate dela ter promovirali socialno aktivacijo kot mehak način vrnitve posameznikov v družbo in na trg dela.