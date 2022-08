Sogovorniki na javni razpravi o podpori in zaščiti javnih medijev izpostavili pomen ustrezne medijske zakonodaje

Ljubljana, 30. avgusta - Ob obisku podpredsednice Evropskega parlamenta Katarine Barley so sogovorniki na razpravi o podpori in zaščiti javnih medijev izpostavili pomen ustrezne medijske zakonodaje. Novinarska skupnost po njihovi oceni tudi pričakuje predlog evropskega akta o medijski svobodi, a se sogovorniki strinjajo, da morajo države rešitve iskati tudi same.