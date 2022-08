Mancevič: V trenutni krizi plačujemo za pasivno energetsko politiko

pripravila Mihael Šuštaršič in Vesna Rakovec Bernard

Bled, 31. avgusta - Del izkrivljanja trga in izjemno visokih cen energentov gre pripisat dogajanju v Ukrajini, del pa tiči v sistemskih razlogih. Nastavki energetske krize so se nakazovali že pred tem in so zdaj dosegli vrh, plačujemo za izjemno pasivno energetsko politiko na ravni EU in Slovenije v zadnjem desetletju, je za STA poudaril analitik Denis Mancevič.