WHO: Razmere glede opičjih koz gredo v Evropi v pravo smer

Koebenhavn, 30. avgusta - Znaki upočasnjevanja epidemije opičjih koz v Evropi so vzpodbudni, razmere pa gredo v pravo smer, je danes ocenila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ob tem je pozvala k dodatni okrepitvi prizadevanj, da bi to bolezen v Evropi odpravili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.