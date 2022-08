Slovenija BSF izkoristila tudi za promocijo kandidature za VS ZN

Bled, 30. avgusta - Slovenija je letošnji Blejski strateški forum (BSF) izkoristila tudi za promocijo kandidature za nestalno članico v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025, je sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Gostila je tudi sedem stalnih predstavnikov azijskih in afriških držav pri ZN v New Yorku, odzivi pa so bili pozitivni, je povedala.