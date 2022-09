V Jabljah državno tekmovanje oračev in dijakov biotehniških šol

Ljubljana, 2. septembra - V Jabljah bo danes in v soboto potekalo 65. državno tekmovanje oračev in 27. državno tekmovanje dijakov in študentov biotehniških šol v oranju. Najboljši slovenski orači ter dijaki in študenti se bodo pomerili v oranju strnišča in ledine, ženske pa v spretnostni vožnji s traktorjem, so sporočili organizatorji.