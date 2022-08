Gorenjski policisti obravnavali dva primera prevar

Kranj, 30. avgusta - Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali prevaro, s katero je storilec prišel do denarja oškodovanca. Poklical ga je kot "Microsoftova tehnična pomoč" in dejal, da njegov računalnik "javlja alarme, ki naj bi bili posledica napada na njegov računalnik". Oškodovanec mu je omogočil dostop do računalnika in s tem do podatkov na njem.