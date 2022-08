Na Ljubljanski borzi v ospredju Krka

Ljubljana, 30. avgusta - Na Ljubljanski borzi se dopoldne največ trguje z delnicami Krke, ki pa so za zdaj še na izhodiščni vrednosti. Med ostalimi delnicami so prometnejše še delnice Save Re, ki so dražje za 0,44 odstotka, Zavarovalnice Triglav, ki so 0,27 odstotka nad izhodiščem, in Petrola, ki so za 0,44 odstotka cenejše.