Tab Mežica po novem z enotirnim sistemom vodenja, poleg Taba uspešna tudi skupina

Mežica, 30. avgusta - Tab Mežica s septembrom prehaja na enotirno vodenje, skupščina je danes potrdila imena treh članov upravnega odbora. Med njimi je dosedanji direktor in solastnik Taba Bogomir Auprih. Ta je danes izpostavil dobro lansko poslovanje Taba in še bolj skupine, nadaljevanje aktivnosti pri litij-ionskih celicah in skrb zaradi cen elektrike.